Пользователи Twitter обрушились на посла Украины Мельника после слов о нацистах

Высказывания посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в которых он положительно высказывался о нацисте Степане Бандере, привели в ярость пользователей соцсети Twitter.
Украинский дипломат заявил, что Бандера не имел отношения к гитлеровской Германии, и пытался обелить его. Читатели Twitter отметили, что слова посла являются совершенно неприемлемыми.
«Очевидно, что задача по денацификации Украины — это не просто пропаганда Кремля, а жесткие факты», — написал один из пользователей.
«У кого-нибудь остались еще вопросы, почему Россия начала спецоперацию?» — задался вопросом другой.
Ранее телеканал RT сообщил, что Андрей Мельник дал интервью Der Spiegel. Посол заявил, что сожалеет о своем высказывании в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором назвал его «обиженной ливерной колбасой».