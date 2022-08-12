Пользователи Telegram с подпиской Premium смогут блокировать аудиосообщения

Telegram представил новые функции для владельцев аккаунтов с подпиской Premium. Они смогут воспользоваться платформой для создания анимированных эмодзи и блокировать голосовые сообщения.
Подписка позволяет юзерам запретить собеседникам отправлять им голосовые и видеосообщения. Они также смогут создавать авторские эмодзи и добавлять их в свой текст.
«Новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции — даже в середине фразы. Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно», — уточнили в компании.
Владельцы Premium подписки получат доступ к новым интерактивным эмодзи, которые можно использовать как реакции. Добавлена функция, позволяющая подарить предоплаченную подписку Premium со скидкой сроком до 12 месяцев.
Недавно основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что компания Apple отреагировала на его прошлый пост о задержке публикации обновлений. Модераторы Apple потребовали убрать из обновления Telegram анимированные эмодзи Telemoji, передает телеканал «360».