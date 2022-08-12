Пользователи Telegram с подпиской Premium смогут блокировать аудиосообщения

«Новые анимированные эмодзи можно добавлять прямо в текст сообщений или подписей к фотографиям и видео, чтобы передать любые эмоции — даже в середине фразы. Premium-пользователям уже доступны первые 10 анимированных наборов с более чем 500 эмодзи. Новые наборы и эмодзи будут появляться регулярно», — уточнили в компании.