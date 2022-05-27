Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с проблемами при добавлении карт «Мир» в Samsung Pay

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Пресс-служба платежного сервиса Samsung Pay прокомментировала ситуацию со сложностями, возникающими при попытке добавить карту «Мир» в Samsung Pay. Как оказалось, проблемы действительно возникают, но только со смартфонами, приобретенными за пределами РФ.





«Все штатно, проблемы могут быть только если телефон куплен не в России», — прокомментировали в пресс-службе Samsung Pay.

Ситуация пока не выглядит угрожающе, но непонятно, как в таком случае Samsung Pay будет работать с картами «Мир» на аппаратах, завезенных в РФ по параллельному импорту. Например, из Казахстана. Ведь с точки зрения покупателя все однозначно: он приобретает смартфон в официальной российской рознице, и, следовательно, у него все должно работать. Но по факту смартфон приобретен в другой стране, пуска и в рамках большой партии. О сложностях, которые могут возникнуть со смартфонами, ввезенными в страну по параллельному импорту, мы писали несколько дней тому назад.

В настоящее время добавить карту «Мир» для бесконтактной оплаты можно в приложении Mir Pay, а также в Samsung Pay. При этом на сайте платежной системы «Мир» подчеркивается, что карту этой платежной системы можно добавить в Samsung Pay только на смартфонах.