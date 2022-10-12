Пользователи Сети раскритиковали Собчак за «Телявив»

Блогер и журналист Ксения Собчак опубликовала пост, в котором сообщила об отдыхе в городе «Телявив». Подписчики высмеяли знаменитость за безграмотность и указали на правильное написание слова.
Во время поездки по Израилю Собчак посетила концерт певицы Земфиры, который проходил в городе Тель-Авив. Звезда поспешила поделиться новостью о событии со своими подписчиками в соцсетях, однако, упоминая город, написала его как «Телявив».
В комментариях под публикацией пользователи Сети раскритиковали журналистку за безграмотность, пристыдив за незнание названия города, в котором так часто отдыхает.
«Тель-Авив, а не Телявив. Вы как журналист должны знать, как пишется название города»;
«И это пишет человек, который позиционирует себя как образцовый журналист»;
«Научись хоть писать правильно, Ксюшадь», — обратились к ней комментаторы.
Ранее телеведущая Алена Водонаева предположила, что Собчак улетела в Израиль, чтобы записать интервью с певицей Аллой Пугачевой, сбежавшей из России второй раз за год.