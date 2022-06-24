Пользователи Сети преподали американцу Фруму урок истории после вопроса о Калининграде

Таким образом они ответили на вопрос американского журналиста Дэвида Фрума о принадлежности города к Российской Федерации. По словам юзеров, регион входит в состав РФ на том же основании, на котором Соединенные Штаты контролируют базу Гуантанамо на Кубе. Также пользователи Сети напомнили репортеру о том, что Вашингтон владеет землями индейцев.