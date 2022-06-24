Пользователи Сети преподали американцу Фруму урок истории после вопроса о Калининграде

Калининград, носивший до 1946 года название Кенигсберг, является военным трофеем Советского Союза. Соответствующее заявление сделали пользователи Сети.
Таким образом они ответили на вопрос американского журналиста Дэвида Фрума о принадлежности города к Российской Федерации. По словам юзеров, регион входит в состав РФ на том же основании, на котором Соединенные Штаты контролируют базу Гуантанамо на Кубе. Также пользователи Сети напомнили репортеру о том, что Вашингтон владеет землями индейцев.
«Удивительно, правда? Ведь Красная армия пролила столько крови, завоевывая Кенигсберг/Пруссию в 1945 году», — преподали они урок истории американцу Фруму.
«В яблочко, Дэвид. Там должна быть крупная военная база США», — сыронизировали некоторые из комментаторов.
Ранее стало известно, что контрольные меры против Литвы из-за запрета транзита в Калининградскую область пока обсуждаются. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.