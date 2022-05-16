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    Пользователи сети предложили «помыть рот» украинскому комику Грюндику за шутку об убитых бойцах ВСУ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пользователи сети предложили «помыть рот» украинскому комику Грюндику за шутку об убитых бойцах ВСУ

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    pexels.com/PD

    Украинский комик Олег Грюндик высказал неудачную шутку о погибших бойца Вооруженных сил Украины и их семьях. Критика и угрозы посыпались в адрес юмориста после скандального изречения.

    Комик выступал во Львове с программой стендапа. Со сцены он поинтересовался у зрителей, знает ли кто о компенсациях семьям погибших украинских военнослужащих. Затем юморист неудачно пошутил о размере причитающихся выплат.

    «Семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 миллионов гривень, слышали такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал», — высказался Олег Грюндик.

    Зрители в зале поначалу положительно отреагировали и даже посмеялись. Но позднее пользователи соцсети негативно высказались о подобном творчестве. Они предложили «начистить помойный рот» и «выписать подсрачник» Грюндику.

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