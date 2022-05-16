Пользователи сети предложили «помыть рот» украинскому комику Грюндику за шутку об убитых бойцах ВСУ

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Украинский комик Олег Грюндик высказал неудачную шутку о погибших бойца Вооруженных сил Украины и их семьях. Критика и угрозы посыпались в адрес юмориста после скандального изречения.
Комик выступал во Львове с программой стендапа. Со сцены он поинтересовался у зрителей, знает ли кто о компенсациях семьям погибших украинских военнослужащих. Затем юморист неудачно пошутил о размере причитающихся выплат.
«Семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 миллионов гривень, слышали такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал», — высказался Олег Грюндик.
Зрители в зале поначалу положительно отреагировали и даже посмеялись. Но позднее пользователи соцсети негативно высказались о подобном творчестве. Они предложили «начистить помойный рот» и «выписать подсрачник» Грюндику.