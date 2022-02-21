Пользователи Сети пожаловались на крупный сбой в Telegram

Более 50% пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением к серверу.

Трудности при использовании этого интернет-ресурса испытывают пользователи из России, Украины, Белоруссии, Германии и ряда других стран. Примерно 24% юзеров заявляют о неполадках в работе приложения. По последним данным, зафиксировано более 200 обращений пользователей. Такую информацию предоставил сервис Downdetector.

Это не первый подобный случай, когда при использовании мессенджера Telegram у юзеров возникают трудности. Представители ресурса пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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