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Пользователи Сети посмеялись над новой заграничной фамилией Юлии Ауг

Пользователи Сети посмеялись над новой заграничной фамилией Юлии Ауг
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Актриса Юлия Ауг улетела из России, сменив фамилию на Клеттен, которая созвучна с немецким klette, означающим лопух или репей.

На отъезд артистки в своем Telegram-канале отреагировал журналист Михаил Шахназаров, который заметил, что Ауг стала Клеттен. В комментарии под его постом пользователи Сети посмеялись над новой заграничной фамилией знаменитости и предложили ей другие варианты.

«Нужно было ей менять на “аут”»;
 «Тревожный признак. Юлия тихо намекает, что в Россию она вцепилась, как репейник в штаны?”», – написали фолловеры.

 Напомним, вместе с Ауг страну покинули режиссер Кирилл Серебренников и актер Анатолий Белый.

актриса ауг Шахназаров
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RusNewsToday24
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