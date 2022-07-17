Пользователи Сети посмеялись над новой заграничной фамилией Юлии Ауг

Актриса Юлия Ауг улетела из России, сменив фамилию на Клеттен, которая созвучна с немецким klette, означающим лопух или репей.
На отъезд артистки в своем Telegram-канале отреагировал журналист Михаил Шахназаров, который заметил, что Ауг стала Клеттен. В комментарии под его постом пользователи Сети посмеялись над новой заграничной фамилией знаменитости и предложили ей другие варианты.
«Нужно было ей менять на “аут”»;
«Тревожный признак. Юлия тихо намекает, что в Россию она вцепилась, как репейник в штаны?”», – написали фолловеры.
Напомним, вместе с Ауг страну покинули режиссер Кирилл Серебренников и актер Анатолий Белый.