Пользователи Сети посмеялись над новой заграничной фамилией Юлии Ауг

На отъезд артистки в своем Telegram-канале отреагировал журналист Михаил Шахназаров, который заметил, что Ауг стала Клеттен. В комментарии под его постом пользователи Сети посмеялись над новой заграничной фамилией знаменитости и предложили ей другие варианты.