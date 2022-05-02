Пользователи Сети остались недовольны решением жюри на шоу «Маска»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Победителем третьего сезона «Маски» по итогам финального выпуска музыкального шоу стал оперный певец Ильдар Абдразаков в образе Дракона. Пользователи Сети остались не согласны с таким выбором членов жюри.
Один из зрителей «Маски» отметил, что лица находившихся в зале поклонников проекта выражали отнюдь не радость. Он назвал решающий выпуск шоу «тухловатеньким», отметив, что из всех финалистов интересно было наблюдать лишь за Пчелой.
«Как? Как можно было Пчелу на четвертое место? Из всех оставшихся самая сильная, интересная и неузнаваемая! Первое место должно было быть ее! Всегда интересные и разные номера. М-да»;
«Почему [шоумен Тимур] Родригез не проголосовал за давно разгаданного Анубиса, как он сделал с Козерогом, а за непонятную ему Пчелу?» — возмутились интернет-пользователи.
Поклонники проекта один за другим оставляют недовольные комментарии в связи с решением членов жюри «Маски». Как отметили многие пользователи Сети, судьи попросту проигнорировали мнение зрителей.