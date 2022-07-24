Пользователи Сети назвали актера Бурака Озчивита «трусом» и «предателем» после визита в Москву

Визит популярного турецкого актера Бурака Озчивита в Москву обернулся недовольством в Сети. В российской столице звезда «Великолепного века» провел автограф-сессию с фанатами в ресторане Levantine.
Как отмечается, артист опоздал на встречу с поклонниками на несколько часов, но фанаты дождались его и ринулись к нему навстречу, как только он появился.
Несмотря на любовь аудитории, у Озчивита есть и хейтеры. В комментариях актера в социальных сетях критики набросились на него, не скрывая эмоций.
«”Позор вам”, “Продажный трус”, “Забудь о своей популярности, предатель!”» – писали комментаторы.