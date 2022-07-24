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Пользователи Сети назвали актера Бурака Озчивита «трусом» и «предателем» после визита в Москву

Пользователи Сети назвали актера Бурака Озчивита «трусом» и «предателем» после визита в Москву
Pr scr YouTube / ТОП Фильмы

Визит популярного турецкого актера Бурака Озчивита в Москву обернулся недовольством в Сети. В российской столице звезда «Великолепного века» провел автограф-сессию с фанатами в ресторане Levantine.

Как отмечается, артист опоздал на встречу с поклонниками на несколько часов, но фанаты дождались его и ринулись к нему навстречу, как только он появился.

Несмотря на любовь аудитории, у Озчивита есть и хейтеры. В комментариях актера в социальных сетях критики набросились на него, не скрывая эмоций.

«”Позор вам”, “Продажный трус”, “Забудь о своей популярности, предатель!”» – писали комментаторы.

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RusNewsToday24
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