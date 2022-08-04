Пользователи попросили Минцифры создать в России госсервис для нотариального заверения переписки в мессенджерах и соцсетях

В России обратились в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) с интересной инициативой по созданию нового госсервиса.





Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на официальное письмо с обращением от Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ).

Речь идёт о создании государственного сервиса, который позволит за небольшую плату оперативно нотариально заверять веб-страницы, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях.

Как пояснили в ассоциации, такой сервис требуется для борьбы с мошенничеством в сети — чтобы фиксировать действия мошенников до того как злоумышленники сотрут переписку. Судя крайне неохотно принимают в качестве доказательств незаверенные скриншоты и сообщения в мессенджерах.

По задумке АППСИМ, процедура должна выглядеть так: пользователь заходит на компьютере в специальныи, сервис, выбирает адрес ресурса, на котором содержится информация, необходимая для заверения, вводит логин и пароль в личном кабинете, затем заходит в переписку с нужным пользователем и сохраняет полностью текущую страницу с необходимой частью диалога, публикациеи или комментарием.

В Минцифры пока не составили официального ответа, однако отметили, что вопрос находится в области взаимодействия коммерческих организаций с нотариатом и вне компетенции Минцифры.