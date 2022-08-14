Пользователи обвинили новую супругу Прилучного в подражании Муцениеце

Пользователи обвинили новую жену актера Павла Прилучного Зепюр Брутян в попытках копировать экс-супругу артиста Агату Муцениецу. Звезда фильма «На игре» и его вторая половинка в данный момент отдыхают на Мальдивах.
Прилучный и Брутян вместе проводят время на берегу Индийского океана. Деталями отпуска влюбленные делятся в социальных сетях. Супруга актера опубликовала фотографию, которая была сделана в отеле. Она смотрит в зеркало, немного прикрывшись полотенцем. Автором снимка является сам Павел.
Пользователи заявили, что на фотографии привиделась Муцениеце в зеркале. Также были комментарии, что новая жена Прилучного является копией Агаты. Одна из подписчиц предположила, что этот снимок был сделан назло экс-жене Павла.