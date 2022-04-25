Пользователи Netflix требуют восстановить работу сервиса в России через суд

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Илон Маск назвал большую часть контента Netflix несмотрибельной из-за воук-вируса

Как сообщают «Ведомости», пользователи Netflix решили попробовать восстановить работу сервиса в России через суд: они подали коллективный иск с требованием вернуть доступ к подписке и контенту.

В качестве ответчика выступает ООО «Развлекательный онлайн-сервис», оператор Netflix в России. Интересно, что истцы также требуют моральную компенсацию, не указывая её размер.

Как объясняет Юлия Алейник, руководитель группы юристов сервиса Destra Legal, в качестве главного основания для выдвинутых требований является приостановка сервисом подписки в одностороннем порядке, что нарушает пользовательское соглашение и российское законодательство. О любых изменениях необходимо предупреждать, как минимум, за 30 дней до вступления их в силу, чего Netflix не сделала.





Пользовательское соглашение Netflix, как следует из публичной оферты сервиса, исходит из принципа автопродления подписки до тех пор, пока сам пользователь от нее не откажется. Таким образом, право на односторонний отказ от подписки есть только у пользователя сервиса, но не у Netflix. Это соответствует в целом и положениям российского законодательства. Согласно п. 2 ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, право на односторонний отказ от исполнения договора предоставлено только потребителю.

Юлия Алейник

Под коллективным иском подписались 20 пользователей, при этом желающих приглашают присоединиться.