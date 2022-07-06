пользователи не подбирают выражения из-за того, что огромные комиссии отправлены на благотворительность

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«Тинькофф» сегодня заявил, что банк направит все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам на благотворительные цели.

Ограничения на валютные операции – это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий. Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью.

«Тинькофф»





Разгневанные пользователи не подбирают слова в комментариях в Twitter:

А зачем думать о клиентах, ну а вдруг вы сп****ли последние 200 баксов и человеку есть нечего ? из прибылей своих занимайтесь благотворительностью

Эм. Это чужие деньги. А прикрываться благотворительностью максимально низко. Мерзко.

Подождите. Вы говорили, что комиссии продиктованы сложностями со стороны западных партнёров, то есть комиссии необходимы для продолжения работы с ними. Теперь оказывается, что эти комиссии пойдут на благотворительность. Что же есть правда?

Благотворительностью многие по своей воле и сами занимались, тем более те, кто могут переводить >200$ куда-либо, я думаю. А вы просто воры, которые ищут оправдание.

Привет, мы с****м твои деньги, но отправим их часть на благотворительность, чтобы вы меньше бухтели. Кушайте, не обляпайтесь.

Принудительная благотворительность лол, ну вы и клоуны

В 90гг бандюганы тоже после всех своих злодеяний строили церкви и вроде как карму почистили и можно было начинать все сначала.

Как насчёт не воровать эти средства, а вернуть клиентам? Благотворительностью своё воровство прикрывать — это мрак конечно.

А давайте не вы, а ваши клиенты решат на какие цели переводить и переводить ли вообще?

Это воровство и спекуляция. Как насчет возвращения наворованного?

На эти посты «Тинькофф» ответил так: «Мы не зарабатывали на комиссиях, они были введены на уровне себестоимости перевода, в связи с тем, что западные партнеры постоянно повышали стоимость со своей стороны, и тем, что требовали резко сократить количество переводов. Мы от себя отдадим сумму на благотворительность».

Напомним, ранее банк ввел комиссию за обслуживание валютного счета: при балансе счета свыше 10 тысяч условных единиц комиссия составляет 1% в месяц. Также в июне было объявлено, что минимальная сумма SWIFT-переводов составит 20 тыс. долларов, а за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и британских фунтах стерлингов вводится огромная комиссия.

Сегодня «Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте для физических лиц.