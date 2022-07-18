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Пользователи «Госуслуг» получили доступ к новому способу оплаты счетов

Пользователи «Госуслуг» получили доступ к новому способу оплаты счетов
wikimedia.org/public domain

Россияне, зарегистрированные на «Госуслугах», получили возможность оплачивать счета на портале через Yandex Pay, сообщили представители Минцифры России в Telegram-канале.

Также для граждане остается доступной оплата с помощью банковских карт и электронных кошельков, отметило ведомство. В министерстве напомнили, что в начале марта маркетплейсы App Store и Google Play лишили пользователей возможности производить платежи российскими картами, в результате чего многие платформы начали искать альтернативы, которыми стали Система быстрых платежей (СБП), SberPay, MirPay и Yandex Pay.  

«Пользователи портала госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе “Платежи”. Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении “Госуслуги”», — указано в сообщении Минцифры.

Ведомство уточнило, что на портале россияне могут оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, налоговые задолженности и госпошлины. А граждане, зарегистрированные на сайте, имеют возможность погасить счета за услуги и начисления по номеру квитанции.

Кроме того, доступна оплата с помощью банковских карт Visa, Mastercard, Maestro, «Мир», электронных кошельков Qiwi, «Элплат» и мобильных телефонов операторов МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2, Yota, «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком», пишет «ФедералПресс».

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