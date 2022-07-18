Пользователи «Госуслуг» получили доступ к новому способу оплаты счетов

«Пользователи портала госуслуг теперь могут оплачивать счета, госпошлины и штрафы при помощи сервиса Yandex Pay. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе “Платежи”. Сервис работает как на сайте, так и в мобильном приложении “Госуслуги”», — указано в сообщении Минцифры.