Пользователей Сети возмутило странное поведение фанатки у гроба Шатунова

Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.

«Еще бы туда залезла! Как некрасиво»;

Зрители заметили, что одна из пришедших на панихиду поклонниц пыталась сфотографировать покойного солиста группы «Ласковый май» с близкого расстояния. Позже охрана призвала женщину покинуть траурный зал.

Траурная церемония прощания с вокалистом Юрием Шатуновым состоялась в зале Троекуровского кладбища. Пользователи Сети, следившие за прямой трансляцией в интернете, возмутились поведением фанатки у гроба артиста.