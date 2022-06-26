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Пользователей Сети возмутило странное поведение фанатки у гроба Шатунова

Пользователей Сети возмутило странное поведение фанатки у гроба Шатунова
globallookpress.com/Евгений Матвеев/Russian Look

Траурная церемония прощания с вокалистом Юрием Шатуновым состоялась в зале Троекуровского кладбища. Пользователи Сети, следившие за прямой трансляцией в интернете, возмутились поведением фанатки у гроба артиста. 

Зрители заметили, что одна из пришедших на панихиду поклонниц пыталась сфотографировать покойного солиста группы «Ласковый май» с близкого расстояния. Позже охрана призвала женщину покинуть траурный зал. 

«Еще бы туда залезла! Как некрасиво»;

«Она, по-моему, сумасшедшая, судя по наряду и прическе», — высказались пользователи Сети. 

Шатунов скончался 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. 

ласковый май церемония прощания шатунов
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RusNewsToday24
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