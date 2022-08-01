Пользователей Сети возмутила позиция Лободы в интервью грузинскому журналисту

Украинская певица Светлана Лобода дала интервью грузинскому YouTube-каналу, но ее слова не понравились интернет-пользователям.
Во время беседы с грузинским журналистом исполнительница хита «Твои глаза» не стала осуждать националистов на Украине, но раскритиковала спецоперацию России по защите республик Донбасса.
В комментариях под роликом с интервью пользователи Сети упрекнули Лободу в том, что она не говорит на украинском языке и при этом меняет свою позицию о существовании националистов.
«2016 год: Лободка на Первом канале в «Пусть говорят» смотрит кадры, как нацики врываются на ее придомовой участок и говорит, что это произвол, ее не пускают на Украину. 2019 год: в интервью Собчак она говорит, что у нее три дома и она верит в позитивного Зеленского. 2022 год: про нациков ни слова», — написал один из интернет-пользователей.
Ранее Лобода призналась, что ее младшую дочь зовут Матильда, а не Тильда, как сообщала ранее.