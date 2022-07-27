Пользователей Сети возмутила гламурная фотосессия Зеленских для Vogue

Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой снялся для американского модного журнала Vogue, чем разгневал даже пользователей проукраинских взглядов.
Юзеры обрушились с критикой на чету Зеленских за гламурную съемку в зоне боевых действий. Супругам напомнили, что пока они фотографировались на фоне ряженных людей в форме и оборонительных сооружений, гибли реальный люди.
«Запад посылает миллиарды долларов и оружие Зеленскому и его жене, чтобы они потом позировали для модной обложки», — написал один из пользователей.
Другие юзеры сравнили фотосессию Зеленских со снимками Адольфа Гитлера и Евы Браун. Пользователи также отметили, что первая леди на каждом кадре появлялась в новом наряде.