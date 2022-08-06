Пользователей Сети удивило видео с набравшим вес Валерием Меладзе

Ранее сообщалось, что концерт в Монако обещает быть очень коммерчески выгодным для Меладзе. Продюсер Лавров сообщил, что это будет не концертный зал, это казино в Монако. По его словам, там собирается богатая публика, ведь Монако могут себе позволить только состоятельные люди или «сбежавшие русскоговорящие преступники».