Пользователей Сети удивило видео с набравшим вес Валерием Меладзе

Поклонники российского поп-певца Валерия Меладзе заметили изменившийся внешний вид артиста. Все дело в лишних килограммах.
В сети появилось видео, на котором певец репетирует собственный концерт в Монако.
«Валерий Меладзе поправился, но из шоу-бизнеса, как грозился, не ушёл. Репетирует концерт в Монако», — написали сотрудники Telegram-канала «НеМалахов».
Ранее сообщалось, что концерт в Монако обещает быть очень коммерчески выгодным для Меладзе. Продюсер Лавров сообщил, что это будет не концертный зал, это казино в Монако. По его словам, там собирается богатая публика, ведь Монако могут себе позволить только состоятельные люди или «сбежавшие русскоговорящие преступники».