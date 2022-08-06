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Пользователей Сети удивило видео с набравшим вес Валерием Меладзе

Пользователей Сети удивило видео с набравшим вес Валерием Меладзе
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Поклонники российского поп-певца Валерия Меладзе заметили изменившийся внешний вид артиста. Все дело в лишних килограммах.

В сети появилось видео, на котором певец репетирует собственный концерт в Монако.

«Валерий Меладзе поправился, но из шоу-бизнеса, как грозился, не ушёл. Репетирует концерт в Монако», — написали сотрудники Telegram-канала «НеМалахов».

Ранее сообщалось, что концерт в Монако обещает быть очень коммерчески выгодным для Меладзе. Продюсер Лавров сообщил, что это будет не концертный зал, это казино в Монако. По его словам, там собирается богатая публика, ведь Монако могут себе позволить только состоятельные люди или «сбежавшие русскоговорящие преступники».

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RusNewsToday24
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