Пользователей Сети растрогала песня, посвященная защитившей Знамя Победы украинке

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Поэт из Казахстана Александр Гаммер посвятил защитившей Знамя Победы бабушке-украинке стихотворение. Оно легло в основу песни, которая набирает популярность в Сети.
Женщина заступилась за советский флаг, который топтали украинские силовики. Более того – после их поступка она отказалась брать у них еду. Пожилая украинка стала в России национальным героем. Ее изображают на стенах зданий в разных городах, делают статуи с ней и даже шевроны с ее портретом.
Как оказалось, бабушка знаменита не только в России. Русскоязычный поэт из казахстанского города Павлодара посвятил ей стихи, которые легли в основу песни.
Произведение растрогало интернет-пользователей. В комментариях они восхищаются и женщиной, и песней.
«До мурашек прямо. Неужели Запад не видит страдания людей? И это в XXI веке. Осталось ли в людях что-то человечное или глаза застилает власть и вседозволенность?» — приводит пример одного из таких комментариев телеканал «360».
Комментаторы утверждают, что бабушка достойна государственной награды.