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    Пользователей Сети растрогала песня, посвященная защитившей Знамя Победы украинке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Пользователей Сети растрогала песня, посвященная защитившей Знамя Победы украинке

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    pixabay.com

    Поэт из Казахстана Александр Гаммер посвятил защитившей Знамя Победы бабушке-украинке стихотворение. Оно легло в основу песни, которая набирает популярность в Сети.

    Женщина заступилась за советский флаг, который топтали украинские силовики. Более того – после их поступка она отказалась брать у них еду. Пожилая украинка стала в России национальным героем. Ее изображают на стенах зданий в разных городах, делают статуи с ней  и даже шевроны с ее портретом.

    Как оказалось, бабушка знаменита не только в России. Русскоязычный поэт из казахстанского города Павлодара посвятил ей стихи, которые легли в основу песни.

    Произведение растрогало интернет-пользователей. В комментариях они восхищаются и женщиной, и песней.

    «До мурашек прямо. Неужели Запад не видит страдания людей? И это в XXI веке. Осталось ли в людях что-то человечное или глаза застилает власть и вседозволенность?» — приводит пример одного из таких комментариев телеканал «360».

    Комментаторы утверждают, что бабушка достойна государственной награды.

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