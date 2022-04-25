Пользователей Сети растрогала песня, посвященная защитившей Знамя Победы украинке

Женщина заступилась за советский флаг, который топтали украинские силовики. Более того – после их поступка она отказалась брать у них еду. Пожилая украинка стала в России национальным героем. Ее изображают на стенах зданий в разных городах, делают статуи с ней и даже шевроны с ее портретом.