Пользователей Reddit удивили петербургские водители и московские кассиры

Пользователей Reddit удивили петербургские водители и московские кассиры Новости
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Пользователи американского сайта Reddit поделились впечатлениями от поездок в Россию и рассказали о том, что их больше всего шокировало в нашей стране.

Комментарии о поездках в Россию иностранные туристы оставили в разделе AskARussian. Пользователя hockeyloogy, например, шокировали цены на отдых в санаториях. Он отметил, что провел две недели в одном из таких заведений и не мог поверить, насколько в нем все дешево.

Другой удивительной деталью для него стали торчащие из стен трубы, которые можно найти в ванных комнатах. Однако позже турист выяснил, что в России их используют для сушки полотенец.

Пользователя ewigedunkelheit17 шокировало то, что московские кассиры зачастую отказываются принимать к оплате крупные купюры, так как не желают искать сдачу.

«Вероятно, в США такое тоже может случиться, но это определенно не обычное дело», — подчеркнул он.

Для пользователя ChunkySoup93 источником одного из наиболее ярких впечатлений стали петербургские водители. Сперва они показались туристу безумными, но позже американец понял, что водители в Северной столице «просто меньше напрягаются».

 
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