«Пользовала косметологические процедуры»: названа причина отъезда Пугачевой за границу

Эстрадная певица Алла Пугачева улетела в Израиль, чтобы поправить свое здоровье и воспользоваться косметологическими процедурами, рассказали близкие знакомые артистки.
Весной Примадонна вместе со своей семьей отправилась за границу, чем взволновала своих фанатов. Однако певица сразу поспешила успокоить их, назвав поездку вынужденным отдыхом, чтобы подлечить свое здоровье.
Это подтвердили и близкие из окружения исполнительницы хита «Знаешь, все еще будет», отметив, что в Израиле для звезды более благоприятный климат.
«Пользовала косметологические процедуры. Иногда, знаете, и отоспаться на свежем воздухе — лучшее лечение, а весна в Израиле начинается куда раньше, чем в России, и воздух там в это время просто замечательный», — цитирует собеседника «МК».
Ранее певица заявила, что собирается вернуться в Россию к сентябрю, когда ее дети Лиза и Гарри пойдут в школу.