Любовь к растениям мне привила бабушка еще в детстве. Помню, приезжала к ней на каникулы и ухаживала за небольшой клумбой во дворе. Но больше всего мне нравилось заботиться о комнатных растениях. Позже, повзрослев, я превратила свой дом в самый настоящий ботанический сад. Кстати, некоторые цветочки на подоконниках цветут еще с общежития. Если честно, ухаживать за большим количеством зелени непросто. Однако бабушкины бесценные советы помогают мне поддерживать любимые цветы в здоровом состоянии. Сегодня я расскажу, в чем заключается польза чеснока для здоровья комнатных растений. Советую всем любительницам зеленой красоты взять на заметку.

Польза чеснока неоспорима. Его используют для лечения от гриппа и самых разных вирусов. Врачи советуют добавлять это растение в рацион при простудах и взрослым, и детям. А также продукт широко распространен в инструкциях проведения многих народных ритуалов. Ним и плохую энергетику из дома выгоняют, и отпугивают злых духов. Наши предки считали растение целебным оберегом. Раскладывали по уголках в каждой комнате и носили на груди один зубчик.

В чём заключается польза чеснока для здоровья цветов

Чеснок богат огромным количеством минеральных солей и полезных кислот разных групп. В составе растения содержится много антиокислителей. Это питательные вещества, механизм действий которых влияет на остановку окислительных процессов в живом организме. Антиокислители полезны как для людей, так и для наших любимых домашних растений.

Чтобы использовать чеснок в качестве удобрения, нужно первым делом очистить его от кожуры. Затем сделайте в зубчиках острым ножом небольшие разрезы. Они нужны для того, чтобы чеснок пустил сок.

После этого положите по одному зубчику чеснока в каждый вазон. И оставьте в почве на некоторое время. Она впитает в себя полезные нутриенты продукта, и позже обогатит ими растения. Продержать пряность в горшочках с грунтом нужно примерно минут 15-20. Если же пройдет слишком много времени, то о пользе можно забыть. Начнется процесс гниения чеснока, в результате которого растения, скорее всего, завянут.

Я всегда использую чеснок, чтобы защитить свои цветы от паразитов и многих болезней. К примеру, он помогает предотвратить образование грибка и размножение микробов в почве. Умеренное количество чесночного сока взаимодействует с составом грунта как натуральный дезинфектор. Так у вредных микроорганизмов, которые любят жить в почве, просто не остается шансов.

Советую хотя бы раз в две недели удобрять вазоны с грунтом зубчиками чеснока. Спустя месяц вы уже заметите результат. Ваши комнатные растения не только приобретут здоровый вид, но также будут дольше цвести.

Если вы тоже обожаете выращивать дома зелень, делитесь в комментариях под этой статьей своими лайфхаками. Давайте обмениваться полезной информацией!

