Сегодня мы поговорим об одном из самых ценных сухофруктов – черносливе. Микроэлементы, содержащиеся в продукте, насыщают наш организм целой группой незаменимых витаминов для поддержания здорового иммунитета: А, В, Е и С. Также состав чернослива богат кальцием, фосфором, натрием, калием, магнием и многими другими веществами. Уже через год регулярного употребления даже небольшого количества сухофрукта заметны впечатляющие измениния в организме. Нормализуется сердечно-сосудистая система и пищеварение, улучшается зрение и состояние кожи, ногтей, волос, зубов. Однако врачи утверждают, что для костей польза чернослива – наиболее значимая.

Польза чернослива для костей: почему сухофрукт нужно обязательно включить в свой рацион

Со слов медиков, достаточно употреблять хотя бы несколько штук сухофруктов в день. Буквально 100-50 граммов, и спустя год ваши кости станут намного прочнее. Состав этого продукта улучшает минеральную плотность костной ткани в предплечье и нижней части позвоночника. Таким образом значительно снижается риск переломов и замедляется процесс потери костной массы.

Как это работает? Всё просто. Употребление чернослива улучшает микрофлору кишечника. И вследствие во всем организме замедляются и ослабевают воспалительные процессы. Поэтому уменьшается и оксидативный стресс. А именно он и влияет на плотность костной ткани.

Американские ученые говорят о том, что чернослив должен обязательно присутствовать в рационе женщин после наступления менопаузы. Дело в том, что в постменопаузном периоде количество гормона эстрогена в женском организме резко снижается. Это приводит к сильному ослаблению костей, и риск переломов увеличивается в несколько раз.

Диетологи в свою очередь советуют заменить на чернослив ваши обычные ежедневные перекусы. Он быстро насыщает организм и дарит заряд бодрости на 4-6 часов. Также этот сухофрукт может стать настоящим спасением для тех, кто хочет похудеть.

Расскажите в комментариях, в каком виде вам нравится употреблять чернослив: как сухофрукт или один из ингредиентов блюда? Есть любимые сладкие или соленые рецепты с черносливом? Делитесь!

