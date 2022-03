Польза чабреца для женщин: кому и в каком виде употреблять

Подписывайтесь на новости RNT24 в

Приходит сегодня мама с рынка и выкладывает на стол целую стопку упаковок семян. Среди редиса, моркови и петрушки затесался и тимьян. Когда я спросила, зачем ей этот ароматный товарищ (честно, от запаха не в восторге), мама хитро улыбнулась. Говорит, мне еще не ведома вся польза чабреца для женщин.

Чай на основе чабреца запаривала и моя бабуля. Она собирала дикий тимьян, вместе с ромашкой, календулой и зверобоем, и сушила его на крыше. А вот мама чабрец выращивает на балконе. Говорит, он для нее важнее любой петрушки. И вот почему…

Простуде и вредным бактериям бой!

Не зря наши предки так облюбовали чай на основе чабреца. Ведь он славится своими бактерицидными свойствами. Напиток заваривают для больных, страдающих сухим кашлем и другими симптомами ОРВИ.

К тому же его рекомендуют и для профилактики респираторных заболеваний в период простуд. Тимьян мощное антибактериально средство. Чай на его основе помогает справиться даже с острым бронхитом.

На страже сердечно-сосудистой системы

Чай из чабреца особо популярен у гипертоников. Ведь напиток оказывает гипотензивный эффект. Его также применяют для профилактики фиброзного изменения сосудов.

Специалисты уверенны, напиток на основе тимьяна благотворно влияет на состояние сердца и сосудов. Он понижает артериальное давление, расширяет сосуды, уменьшает стресс.

Польза чабреца для женщин в депрессии

Вернемся к стрессу. Оказывается, масло тимьяна устраняет нарушения работы нервной системы. Его применяют в качестве ароматерапии. Тем не менее чай с чабрецом тоже обладает успокаивающим эффектом (не хуже, чем ромашковый!).

Регулярное потребление тимьянового напитка увеличит уровень серотонина и дофамина в мозгу. Вы станете не только спокойнее, но и счастливее.

В борьбе за здоровую кожу

Антибактериальные свойства чабреца полезны не только в борьбе с простудой. Настойку тимьяна также используют в лечении экземы, кожных высыпаний и других кожных заболеваний. А крем на основе масла тимьяна поможет вылечить грибковую инфекцию.

Впрочем, на этом польза чабреца для женщин не ограничивается. Если хотите больше узнать о полезных свойствах растения, а также где еще его можно применить, следуйте по ссылке. Делитесь, а вы на даче выращиваете чабрец? Для чего используете его вы?

