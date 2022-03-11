Польза чабреца для женщин: кому и в каком виде употреблять

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Приходит сегодня мама с рынка и выкладывает на стол целую стопку упаковок семян. Среди редиса, моркови и петрушки затесался и тимьян. Когда я спросила, зачем ей этот ароматный товарищ (честно, от запаха не в восторге), мама хитро улыбнулась. Говорит, мне еще не ведома вся польза чабреца для женщин.
Чай на основе чабреца запаривала и моя бабуля. Она собирала дикий тимьян, вместе с ромашкой, календулой и зверобоем, и сушила его на крыше. А вот мама чабрец выращивает на балконе. Говорит, он для нее важнее любой петрушки. И вот почему…
Простуде и вредным бактериям бой!
Не зря наши предки так облюбовали чай на основе чабреца. Ведь он славится своими бактерицидными свойствами. Напиток заваривают для больных, страдающих сухим кашлем и другими симптомами ОРВИ.
К тому же его рекомендуют и для профилактики респираторных заболеваний в период простуд. Тимьян мощное антибактериально средство. Чай на его основе помогает справиться даже с острым бронхитом.
На страже сердечно-сосудистой системы
Чай из чабреца особо популярен у гипертоников. Ведь напиток оказывает гипотензивный эффект. Его также применяют для профилактики фиброзного изменения сосудов.
Специалисты уверенны, напиток на основе тимьяна благотворно влияет на состояние сердца и сосудов. Он понижает артериальное давление, расширяет сосуды, уменьшает стресс.
Польза чабреца для женщин в депрессии
Вернемся к стрессу. Оказывается, масло тимьяна устраняет нарушения работы нервной системы. Его применяют в качестве ароматерапии. Тем не менее чай с чабрецом тоже обладает успокаивающим эффектом (не хуже, чем ромашковый!).
Регулярное потребление тимьянового напитка увеличит уровень серотонина и дофамина в мозгу. Вы станете не только спокойнее, но и счастливее.
В борьбе за здоровую кожу
Антибактериальные свойства чабреца полезны не только в борьбе с простудой. Настойку тимьяна также используют в лечении экземы, кожных высыпаний и других кожных заболеваний. А крем на основе масла тимьяна поможет вылечить грибковую инфекцию.
Впрочем, на этом польза чабреца для женщин не ограничивается. Если хотите больше узнать о полезных свойствах растения, а также где еще его можно применить, следуйте по ссылке. Делитесь, а вы на даче выращиваете чабрец? Для чего используете его вы?
The post Польза чабреца для женщин: кому и в каком виде употреблять appeared first on Со Вкусом.Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)