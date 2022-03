Польза бальзама для волос для комнатных растений

Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...





Польза бальзама для волос очевидна каждому, кто хотя бы раз им воспользовался. Конечно, приобретая средство для ухода за волосами, стоит обращать внимание на более дорогие и качественные варианты. Но при этом даже самые дешевые бальзамы можно использовать в быту.

Сегодня мы расскажем, как бальзамы и кондиционеры для волос помогут в уходе за домашними растениями, кухонной утварью и не только. Эти копеечные средства станут незаменимыми помощниками в хозяйстве. И это вовсе не пустые слова.

© Depositphotos

Польза бальзама для волос во время стирки

Возьмите теплую воду и добавьте туда немного кондиционера. Так можно удешевить ручную стирку нижнего белья, платочков и колготок. Не забудьте только хорошо прополоснуть вещи и сушить их на махровом полотенце или сушильной растяжке. Вы увидите, какими мягкими и приятными на ощупь они станут.

© Depositphotos

Также вы можете сделать кондиционер для белья своими руками. Тщательно смешайте 400 мл воды, 100 мл бальзама для волос и 200 мл обычного уксуса. Подобный кондиционер сделает ваше бельё мягким и ароматным. Он особенно хорош для стирки махровых полотенец.

Косметические процедуры

Пенки для депиляции стоят очень дорого. Но их может заменить обычный бальзам для волос. Нужно использовать густое средство. При этом прозрачная консистенция вещества будет помогать замечать пропущенные волоски.

© Depositphotos

Также бальзамы и кондиционеры могут служить в качестве средства для снятия макияжа. Небольшое количество нанесите на ватный диск. Косметика будет смываться легко и мягко. В конце промойте кожу теплой водой.

Уход за комнатными растениями

Немного кондиционера с силиконом нанесите на листья растений. Он поможет создать небольшую пленку, которая будет удерживать влагу внутри листьев. Также после подобных процедур на растения меньше садится пыль.

© Depositphotos

Чистка обуви

Если у вас черная обувь, а мех внутри белый, то обычный крем может замарать его. Но всё, что подходит для ухода за волосами, точно так же отлично очищает кожаную обувь. Распределите немного бальзама или маски для волос по всей поверхности обуви при помощи губки. Кстати, таким образом вы создадите еще и водоотталкивающий слой.

© Depositphotos

Кухонная утварь

Те приспособления, которыми нечасто пользуются, могут со временем покрыться ржавчиной. Чтобы избежать подобного эффекта, покройте предметы небольшим слоем кондиционера. Всё та же пленочка защитит их. Главное — перед применением потом не забыть ополоснуть утварь.

© Depositphotos

Как видите, бальзам для волос в домашнем хозяйстве просто незаменимая вещь. Главное — знать, как и где его использовать. При этом вы будете экономить немалые средства, ведь, как мы упоминали выше, достаточно приобрести самые дешевые аналоги. Даже они будут работать!

The post Польза бальзама для волос для комнатных растений appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!