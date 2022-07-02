Полянский: жалобы Украины на Россию в суд ООН не стоят внимания

Заявления украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о жалобах на Россию в Международный суд ООН особого внимания не заслуживают. Об этом сообщил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что учитывает «все это дело». Это часть его работы и работы занятых данным вопросом коллег в Москве и Гааге, уточнил в эфире телеканала «Соловьев Live» Полянский.
«Я думаю, что вот эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания», — заявил зампостпреда РФ при ООН.
Кулеба ранее подчеркнул, что Киев подал жалобу на Россию в суд ООН в Гааге. Украина обвиняет российскую сторону в якобы нарушении Конвенции о предупреждении геноцида, оправдывая спецоперацию «безосновательными обвинениями Украины в геноциде».