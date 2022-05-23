Полянский: украинская тема уже «надоела» всем членам ООН

Заседания Совета Безопасности ООН больше не начинаются с сюжетов о действиях ВС РФ на Украине, потому что эта информационная тема уже «всем надоела». Об этом заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Если украинская тема и упоминается, то исключительно в контексте продовольственной безопасности. Об этом Полянский рассказал в эфире «Соловьев Live».
«Есть такая тенденция: если в начале любое заседание практически Совета Безопасности (ООН) по какой угодно теме: по Сомали, по всем абсолютно сюжетам, оно обязательно начиналось тем, что кто-то да и упомянет, так сказать, про зверства России на Украине, сейчас эта тема в таких тематических заседаниях практически ушла… Честно сказать, мое впечатление: всем уже надоела вот эта информационная тема», — отметил заместитель постпреда.
Власти Украины тем временем продолжают вести себя очень вызывающе, добавил он. Президент Владимир Зеленский постоянно пытается «вбрасывать новые сюжеты», однако все это является лишь пиаром. Так, недавно украинский лидер заявил, что не готов разговаривать с российскими представителями. Для обсуждения кризиса ему нужен только один человек — президент России Владимир Путин, передает телеканал «360».