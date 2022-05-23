Полянский: украинская тема уже «надоела» всем членам ООН

«Есть такая тенденция: если в начале любое заседание практически Совета Безопасности (ООН) по какой угодно теме: по Сомали, по всем абсолютно сюжетам, оно обязательно начиналось тем, что кто-то да и упомянет, так сказать, про зверства России на Украине, сейчас эта тема в таких тематических заседаниях практически ушла… Честно сказать, мое впечатление: всем уже надоела вот эта информационная тема», — отметил заместитель постпреда.