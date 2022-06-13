Полянский указал на молчание западных СМИ об обстреле роддома в Донецке

Западные СМИ никак не отреагировали на обстрел родильного отделения больницы в Донецке. На это обратил внимание первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, западные издания бурно реагируют на то, что недостойно общественного внимания. Однако явные преступления киевского режима до сих пор остаются незамеченными, передает телеканал «360».
«Где реакция западных СМИ? Всех этих Би-би-си, Reuters, France-Presse и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции?» — написал он на своей странице в соцсети Twitter.
Полянский напомнил, что украинские боевики продолжают целенаправленно обстреливать мирное население республик Донбасса. Однако на протяжении всего этого времени западные СМИ замалчивают преступления киевского режима.