Полянский сообщил о проведении очередного заседания СБ ООН по Украине по инициативе Запада

Очередное заседание Совбеза ООН по украинскому кризису состоится 29 июля. Об этом рассказал первый заместитель представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
Инициаторами заседания выступили западные лидеры, уточнил Полянский в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал он.
Так Запад хочет показать, что интерес к украинской тематике еще «не угас», считает дипломат.
На Украине продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ее географические цели теперь не ограничиваются Донбассом.