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Полянский сообщил о проведении очередного заседания СБ ООН по Украине по инициативе Запада

Полянский сообщил о проведении очередного заседания СБ ООН по Украине по инициативе Запада
Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Очередное заседание Совбеза ООН по украинскому кризису состоится 29 июля. Об этом рассказал первый заместитель представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Инициаторами заседания выступили западные лидеры, уточнил Полянский в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Совбезе ООН в 17:00 по московскому времени состоится очередное заседание по Украине. Отдельной темы у него нет — похоже, наши бывшие западные партнеры запросили его в последний рабочий день июля только для того, чтобы за месяц состоялось хотя бы одно украинское заседание», — написал он.

Так Запад хочет показать, что интерес к украинской тематике еще «не угас», считает дипломат.

На Украине продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ее географические цели теперь не ограничиваются Донбассом.

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