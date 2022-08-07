Новости0

Полянский объявил о подготовке ООН к расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Полянский объявил о подготовке ООН к расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Федеральное агентство новостей

Миссия Организации Объединенных Наций начала подготовку к расследованию обстрела СИЗО в Еленовке со стороны украинских войск. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Москва изначально была открыта для проведения расследования. Полянский отметил, что в настоящее время идет согласование полномочий группы сотрудников ООН, которых предполагается направить для установления обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке, передает телеканал «360».

«Я направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу отправки миссии по установлению фактов туда. Он отреагировал. И работа по согласованию круга полномочий миссии ведется», — заявил дипломат.

Полянский добавил, что специалистов МККК уже ожидают на месте инцидента. Там также будут присутствовать международные журналисты и эксперты.

армия украины ВСУ еленовка обстрел ООН полянский преступления всу расследование сизо
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.