Полянский объявил о подготовке ООН к расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Миссия Организации Объединенных Наций начала подготовку к расследованию обстрела СИЗО в Еленовке со стороны украинских войск. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Москва изначально была открыта для проведения расследования. Полянский отметил, что в настоящее время идет согласование полномочий группы сотрудников ООН, которых предполагается направить для установления обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке, передает телеканал «360».
«Я направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по поводу отправки миссии по установлению фактов туда. Он отреагировал. И работа по согласованию круга полномочий миссии ведется», — заявил дипломат.
Полянский добавил, что специалистов МККК уже ожидают на месте инцидента. Там также будут присутствовать международные журналисты и эксперты.