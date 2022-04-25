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    Полянский: ВСУ могут применить оружие массового уничтожения в Славянске и Краматорске

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Полянский: ВСУ могут применить оружие массового уничтожения в Славянске и Краматорске

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    pixabay.com

    Командование Вооруженных сил Украины может решиться на применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в некоторых городах Донбасса. Возможность подобного сценария не стал исключать первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Киев и украинские радикалы могут пойти на такой шаг, если не добьются преимущества при помощи обычного вооружения.

    «Насколько мы знаем, такой вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в фортифицированные объекты», — указал дипломат.

    Кроме того, Полянский добавил, что применить ОМУ украинские военные могут при поддержке со стороны США.

    Ранее Ura.ru передавало, что в Славянске ВСУ проводят рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов.

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