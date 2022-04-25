Полянский: ВСУ могут применить оружие массового уничтожения в Славянске и Краматорске

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Командование Вооруженных сил Украины может решиться на применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в некоторых городах Донбасса. Возможность подобного сценария не стал исключать первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, Киев и украинские радикалы могут пойти на такой шаг, если не добьются преимущества при помощи обычного вооружения.
«Насколько мы знаем, такой вариант рассматривается для Славянска и Краматорска, которые превратились в фортифицированные объекты», — указал дипломат.
Кроме того, Полянский добавил, что применить ОМУ украинские военные могут при поддержке со стороны США.
Ранее Ura.ru передавало, что в Славянске ВСУ проводят рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов.