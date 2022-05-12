Полянский: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не станет угрозой для России

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Безопасности России ничто не угрожает при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, так как страна готова противостоять любой угрозе. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью онлайн-изданию UnHerd.
По его словам, Москва полностью обезопасила свои границы и предприняла необхидмые меры предосторожности. Однако, как отмечает дипломат, РФ продолжает настаивать на отказе от этого решения, чтобы не допустить эскалации в Балтийском регионе, передает URA.RU.
«Я не думаю, что это (вступление Швеции и Финляндии в НАТО. — Прим. ред.) будет действительно ударом по безопасности России. Надеюсь, они не вступят. Но если они это сделают, это будет худшим решением для них, а не для России», — сказал Полянский.
Финляндия и Швеция захотели вступить в НАТО после начала спецоперации РФ на Украине. Ожидается, что обе страны подадут заявки в ближайшее время.