Полянский предостерег Запад от необдуманных угроз сильной державе

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Ядерная доктрина России предусматривает возможность применения ядерного оружия при экзистенциальной угрозе стране. Об этом заявил первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию Unherd News.
Полянский отметил, что не находится в кругах, которые принимают решения по реализации ядерной стратегии. Однако высказал уверенность, что оно может быть применено в экстренной ситуации, передает URA.RU.
«Я думаю, если вы имеете дело с ядерной державой, если вы угрожаете вооруженной державе, вам следует учитывать все варианты», — сказал дипломат.
Кроме того, Полянский прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, после присоединения стран к Альянсу, оба государства могут стать целями для Вооруженных сил РФ.