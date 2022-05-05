Полянский обвинил ряд соцсетей в неприкрытой политической ангажированности

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Некоторые цифровые платформы уже не пытаются скрыть свою политическую ангажированность. В первую очередь, это касается IT-гигантов, заявил зампостпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании комитета ООН по информации.
Проблема цензуры, уверен дипломат, вышла на качественно новый уровень. Цифровые платформы не стесняются веерно блокировать любые аккаунты, чья позиция не вписывается в «ультимативную повестку».
«Не первый год мы привлекаем внимание к проблеме цензуры информационного пространства со стороны онлайн-посредников, в первую очередь ИТ-гигантов, занимающих монопольные позиции в сфере социальных сетей и видеохостингов», — отметил Полянский.
Подобная предвзятость социальных сетей бросает серьезный вызов всему международному сообществу. К решению соответствующей проблемы необходимо подходить коллективно, уверен зампостпреда.