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Поляки заподозрили украинских беженцев в разграблении пункта помощи

Поляки заподозрили украинских беженцев в разграблении пункта помощи
pexels.com

Пункт помощи украинским беженцам разгромили в Польше. Местные жители считают, что к этому причастны сами переселенцы.

В Сети опубликовано видео, где польский депутат показывает помещение пункта помощи беженцам после погрома. Он отметил, что сюда приходили тысячи переселенцев.

По словам мужчины, организаторы помощи ранее получали угрозы. А недавно неизвестный злоумышленник обрезал провода местной видеокамеры и разбил стекло пункта помощи.

Депутат выразил надежду, что уже в этот вторник пункт сможет оказать помощь украинским беженцам. При этом сами поляки в соцсетях публикуют мнения, что к погрому и разграблению могут быть причастны сами украинцы.

беженцы Польша Украина
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