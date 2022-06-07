Поляки заподозрили украинских беженцев в разграблении пункта помощи

Пункт помощи украинским беженцам разгромили в Польше. Местные жители считают, что к этому причастны сами переселенцы.
В Сети опубликовано видео, где польский депутат показывает помещение пункта помощи беженцам после погрома. Он отметил, что сюда приходили тысячи переселенцев.
По словам мужчины, организаторы помощи ранее получали угрозы. А недавно неизвестный злоумышленник обрезал провода местной видеокамеры и разбил стекло пункта помощи.
Депутат выразил надежду, что уже в этот вторник пункт сможет оказать помощь украинским беженцам. При этом сами поляки в соцсетях публикуют мнения, что к погрому и разграблению могут быть причастны сами украинцы.