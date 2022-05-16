Поляки вынуждены сильно экономить из-за резкого скачка цен в стране

По информации источника, каждый четвертый поляк признает, что из-за роста цен ему не хватает денег на основные расходы. В этой связи, 38% жителей, чтобы свести свои домашние бюджеты, отказываются, от посещений ресторанов, а 35% ограничили себя в использовании автомобиля из-за высоких цен на топливо.