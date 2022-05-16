Поляки вынуждены сильно экономить из-за резкого скачка цен в стране

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Более 30% населения Польши пришлось сократить ежедневные расходы, чтобы средств хватило на целый месяц. Об этом говорится в исследовании центра ARC Rynek i Opinia, передает РИА Новости.
По информации источника, каждый четвертый поляк признает, что из-за роста цен ему не хватает денег на основные расходы. В этой связи, 38% жителей, чтобы свести свои домашние бюджеты, отказываются, от посещений ресторанов, а 35% ограничили себя в использовании автомобиля из-за высоких цен на топливо.
Отметим, годовая инфляция в апреле 2022 года в Польше разогналась до 12,3%, побив рекорд 24-летней давности. Согласно оценке Центрального статистического офиса страны GUS, в апреле индекс потребительских цен вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на энергоносители и топливо подскочили на 27,3% и 27,8% соответственно. Стоимость продуктов поднялась на 12,7%.