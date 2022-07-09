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Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче первого раунда Лиги конференций

Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче первого раунда Лиги конференций
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию во время матча первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между клубами «Погонь» и «Рейкьявик».

Встреча проходила в польской Щецине и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Болельщики вывесили баннер о Волынской трагедии с надписью «Волынь-1943. Помним!».

В настоящее время Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не прокомментировал произошедшее.

Ранее сообщалось, что база донецкого «Шахтера» временно будет дислоцироваться в Польше, чтобы сохранить своих иностранных футболистов.

уефа фанаты Футбол
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