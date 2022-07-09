Поляки устроили антиукраинскую акцию на матче первого раунда Лиги конференций

Ранее сообщалось, что база донецкого «Шахтера» временно будет дислоцироваться в Польше, чтобы сохранить своих иностранных футболистов.

В настоящее время Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не прокомментировал произошедшее.

Встреча проходила в польской Щецине и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Болельщики вывесили баннер о Волынской трагедии с надписью «Волынь-1943. Помним!».

Польские фанаты устроили антиукраинскую акцию во время матча первого раунда квалификации Лиги конференций УЕФА между клубами «Погонь» и «Рейкьявик».