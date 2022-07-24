Поляки раскритиковали план Варшавы по созданию «сильнейшей армии» в НАТО

Жители Польши не без доли иронии и скепсиса восприняли выпад вице-премьера, усомнившись в его адекватности. Они отметили, что «только такой бездарный политик может ляпнуть подобную глупость». Другие констатировали, что польская армия может и станет самой сильной, но только когда НАТО перестанет существовать.