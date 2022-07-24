Поляки раскритиковали план Варшавы по созданию «сильнейшей армии» в НАТО

Пользователи ресурса wPolytice активно обсуждают в Сети заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о планах укрепить вооруженные силы страны для противостояния России.
Ранее глава минобороны пообещал, что у Польши будут «лучшие сухопутные войска среди стран НАТО в Европе». В качестве наиболее вероятного противника политик предсказуемо выбрал Россию и помечтал о том, как национальная армия «даст отпор Москве».
Жители Польши не без доли иронии и скепсиса восприняли выпад вице-премьера, усомнившись в его адекватности. Они отметили, что «только такой бездарный политик может ляпнуть подобную глупость». Другие констатировали, что польская армия может и станет самой сильной, но только когда НАТО перестанет существовать.
Нашлись и такие, которые выразили уверенность, что Польша станет сильнейшей, правда «на полтора часа, потому что на большее не хватит боеприпасов».
«Но сначала Польша обанкротится из-за этих миллиардов в кредит. Эти безумцы во власти обеспечат страну долгами на несколько поколений вперед», — возмущаются поляки.
Кто-то из пользователей напомнил, что молодым польским семьям власти Варшавы обещали три миллиона квартир, реформу правосудия и выход из ЕС. Но ничего из обещанного жители Польши так до сих пор и не получили.