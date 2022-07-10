Поляки пришли в ярость из-за возможного повышения экс-посла Мельника после слов о Бандере

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник может получить повышение. Информация привела в ярость читателей польского издания Gazeta.pl.
Недавно стало известно, что сотрудника дипмиссии уволили с занимаемой должности. Согласно сообщениям СМИ, Мельник может занять пост заместителя главы МИД.
Информация буквально вывела из себя читателей Gazeta.pl. По их мнению, возможное повышение Мельника является поощрением бандеровской пропаганды.
«Продолжайте помогать бандеровцам, и при первой же возможности они воткнут нам нож в спину!» – возмутился один из читателей.
«То есть “в наказание” Мельник с должности посла отправится на работу в МИД в качестве замминистра… А нашим МИД и властям плевать, делают вид, что ничего не видят?» – задался вопросом другой комментатор.
Ранее Андрей Мельник в интервью журналисту назвал лидера украинских националистов Степана Бандеру «борцом за свободу». Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после скандала заявил, что Варшава и Киев считают высказывание дипломата личным мнением.