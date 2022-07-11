Поляки назвали Украину врагом после обещания Дуды не мстить за Волынскую резню

Пользователи Сети подчеркнули, что отношение украинцев к полякам и другим народам не изменилось. Юзеры привели в пример тот факт, что в 2017 году Киев сделал государственный язык страны единственным для изучения в школах, несмотря на то, что там живут поляки, белорусы, русские и другие народы.