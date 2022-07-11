Поляки назвали Украину врагом после обещания Дуды не мстить за Волынскую резню

Жители Польши назвали Украину врагом после речи президента страны Анджея Дуды о Волынской резне во время памятных мероприятий, посвященных этому событию.
Глава государства заявил, что поляки не собираются мстить украинцам за случившееся. Кроме того, сегодня Польша принимает беженцев, хотя жители помнят о трагедии, напомнил Дуда. Читатели издания Interia сочли высказывание президента слишком мягким и призвали не рассчитывать на то, что Украина когда-нибудь признает факт преступлений.
«Пока на Украине стоят памятники Бандере и Шухевичу, пока их именами называют школы, площади и улицы, Польше придется иметь дело с враждебной страной», — отметил один из жителей Польши.
Пользователи Сети подчеркнули, что отношение украинцев к полякам и другим народам не изменилось. Юзеры привели в пример тот факт, что в 2017 году Киев сделал государственный язык страны единственным для изучения в школах, несмотря на то, что там живут поляки, белорусы, русские и другие народы.