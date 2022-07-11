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Поляки назвали Украину врагом после обещания Дуды не мстить за Волынскую резню

Поляки назвали Украину врагом после обещания Дуды не мстить за Волынскую резню
pxhere.com

Жители Польши назвали Украину врагом после речи президента страны Анджея Дуды о Волынской резне во время памятных мероприятий, посвященных этому событию.

Глава государства заявил, что поляки не собираются мстить украинцам за случившееся. Кроме того, сегодня Польша принимает беженцев, хотя жители помнят о трагедии, напомнил Дуда. Читатели издания Interia сочли высказывание президента слишком мягким и призвали не рассчитывать на то, что Украина когда-нибудь признает факт преступлений.

«Пока на Украине стоят памятники Бандере и Шухевичу, пока их именами называют школы, площади и улицы, Польше придется иметь дело с враждебной страной», — отметил один из жителей Польши.

Пользователи Сети подчеркнули, что отношение украинцев к полякам и другим народам не изменилось. Юзеры привели в пример тот факт, что в 2017 году Киев сделал государственный язык страны единственным для изучения в школах, несмотря на то, что там живут поляки, белорусы, русские и другие народы.

волынская резня Польша Украина
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