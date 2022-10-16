Поляки нашли неожиданное объяснение решению Илона Маска оплатить работу Starlink на Украине

Читатели польской газеты Interia сообщили, что американское правительство могло вынудить миллиардера Илона Маска продолжить финансировать работу Starlink на Украине
Илон Маск заявил, что компания SpaceX продолжит оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, несмотря на финансовые потери. Польские читатели отметили, что миллиардер мог принять такое решение из-за давления властей США.
«Пентагон представил ему аргументы, которые невозможно отвергнуть», — предположил читатель.
Часть пользователей Сети отметила, что на такой шаг Маск мог пойти после разговора с сотрудниками американских спецслужб.
«Значит, они уже приставили его к стенке», — прокомментировал новость пользователь.
«Ребята из ЦРУ объяснили ему, что значит американская свобода!» — написал один из читателей.
Отметим, что в настоящее время Украине передано более 20 тысяч терминалов Starlink. Миллиардер подчеркнул, что на это компания SpaceX уже потратила 80 миллионов долларов.