Поляки начали выселять из съемного жилья надоевших украинских беженцев

В Сети появились сообщения, что поляки по-русски требуют от украинских граждан съезжать с квартир за неуплату. Часто такое решение домовой администрации объясняется срочным проведением ремонта в подъезде, из-за чего всем жильцам с долгами необходимо в краткие сроки покинуть занимаемые помещения и сдать ключи.