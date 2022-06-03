Поляки начали выселять из съемного жилья надоевших украинских беженцев

Жители Польши, уставшие от украинцев, начали выселять беженцев из арендуемых квартир под различными предлогами, используя при этом русский язык.
В Сети появились сообщения, что поляки по-русски требуют от украинских граждан съезжать с квартир за неуплату. Часто такое решение домовой администрации объясняется срочным проведением ремонта в подъезде, из-за чего всем жильцам с долгами необходимо в краткие сроки покинуть занимаемые помещения и сдать ключи.
Объявления с соответствующими уведомлениями развешиваются на входных дверях. Предупреждения, как правило, пишутся на польском языке. Но для незнакомых с ним украинских беженцев предусмотрена приписка на русском, в котором от них требуется съехать с текущего места жительства.