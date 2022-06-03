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Поляки начали выселять из съемного жилья надоевших украинских беженцев

Поляки начали выселять из съемного жилья надоевших украинских беженцев
pexels.com

Жители Польши, уставшие от украинцев, начали выселять беженцев из арендуемых квартир под различными предлогами, используя при этом русский язык.

В Сети появились сообщения, что поляки по-русски требуют от украинских граждан съезжать с квартир за неуплату. Часто такое решение домовой администрации объясняется срочным проведением ремонта в подъезде, из-за чего всем жильцам с долгами необходимо в краткие сроки покинуть занимаемые помещения и сдать ключи.

Объявления с соответствующими уведомлениями развешиваются на входных дверях. Предупреждения, как правило, пишутся на польском языке. Но для незнакомых с ним украинских беженцев предусмотрена приписка на русском, в котором от них требуется съехать с текущего места жительства.

выселение Польша украинские беженцы
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RusNewsToday24
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