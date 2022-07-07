Поляки начали опасаться пьянствующих беженцев-дебоширов с Украины

«Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», — заявила аналитик Агнешка Пивар в Mysl Polska.