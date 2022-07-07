Поляки начали опасаться пьянствующих беженцев-дебоширов с Украины

Поляки продолжают жаловаться на украинских беженцев. Случаи пьянства и дебоширства среди приезжих вызывают обеспокоенность у местных жителей.
Во многих городах Польши население столкнулось со множеством проблем, обусловленных наплывом украинских беженцев. Например, детям и взрослым тяжело попасть в больницы из-за потока приезжих. Однако это не единственное неудобство, которое украинцы доставляют полякам.
«Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь еще больше работы. Речь идет о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории», — заявила аналитик Агнешка Пивар в Mysl Polska.
В социальных сетях поляки открыто заявляют о необходимости отправить украинских беженцев на родину. Местные жители заметили, что некоторые украинки ведут аморальный образ жизни и не следят за своими детьми.