Полузащитник «Эвертона» Жан-Флипп Габмен проведет остаток сезона в ЦСКА

Футболист английского «Эвертона» Жан-Филипп Габмен перейдет в московский ЦСКА на правах аренды. Стороны близки к закрытию сделки по переходу ивуарийского полузащитника.

По предварительным данным, арендное соглашение не включает в себя последующую опцию выкупа. Заработную плату, которая составляет порядка 4 млн евро в год, Габмену будет выплачивать английский клуб.

Футболист в ближайшее время присоединится к ЦСКА на сбор в испанском Кампоаморе. Габмену осталось пройти медосмотр, после которого «армейцы» должны объявить об аренде полузащитника. Трансферная стоимость Жан-Филиппа Габмена оценивается в 10 млн евро.

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