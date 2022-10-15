Получивший инвалидность рабочий из Краснокаменска отсудил у предприятия 500 тысяч рублей

Работник потребовал 1 миллион рублей в виде возмещения морального вреда, а также компенсировать расходы на услуги адвоката. Представители организации признали сумму иска частично и согласились уплатить всего 250 тысяч рублей, отметив, что в 2012 году мужчине выдали 50,5 тысячи рублей в качестве компенсации. Однако суд решил взыскать в пользу истца 500 тысяч рублей за моральный вред и 15 тысяч рублей для возмещения издержек на юридические услуги.