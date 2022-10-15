Получивший инвалидность рабочий из Краснокаменска отсудил у предприятия 500 тысяч рублей

Суд обязал забайкальское градообразующее предприятие Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) выплатить свыше 500 тысяч рублей сотруднику, получившему профзаболевание.
Как пишет сетевое издание ZabNews, истец с 1985 года трудился подземным горнорабочим очистного забоя, общий трудовой стаж достиг 28 лет и 9 месяцев. Медкомиссия выявила у шахтера III группу инвалидности, а также 70% потери профессиональной трудоспособности в связи с профзаболеваниями, сообщили на сайте Краснокаменского городского суда.
Работник потребовал 1 миллион рублей в виде возмещения морального вреда, а также компенсировать расходы на услуги адвоката. Представители организации признали сумму иска частично и согласились уплатить всего 250 тысяч рублей, отметив, что в 2012 году мужчине выдали 50,5 тысячи рублей в качестве компенсации. Однако суд решил взыскать в пользу истца 500 тысяч рублей за моральный вред и 15 тысяч рублей для возмещения издержек на юридические услуги.