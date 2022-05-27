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Получили две выплаты, а третьей так нет: украинские беженцы в Германии пожаловались на пустые чеки

Получили две выплаты, а третьей так нет: украинские беженцы в Германии пожаловались на пустые чеки
globallookpress/Michael Hanschke

Украинские беженцы сообщили, что не получили новые выплаты от властей Германии. На ситуацию они пожаловались в социальных сетях, передает издание Ura.ru.

Некоторые украинцы признаются, что на их счета не поступили деньги после первых двух траншей.

«Мы не получили ни одной [выплаты], за исключением двух чеков по 100 евро с февраля»;«Получили первую выплату 400 евро 7 апреля, вторую [выплату] 367 евро — 26 апреля, а третьей до сих пор нет», — отмечают они

Европейские страны постепенно отменяют льготные условия для украинских беженцев. Ряд стран уже отменили для них бесплатный проезд, вносятся коррективы в процесс размещения беженцев из-за многочисленных скандалов с хозяевами жилищ.

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