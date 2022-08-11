Получение IT-ипотеки хотят упростить

Минцифры по просьбе представителей IT-отрасли предлагает изменить требования для получения льготной ипотеки. Министерство уже подготовило соответствующий проект постановления.





Среди новых условий:

Ставка 3% вместо 5%.

Снижение минимального размера заработной платы для сотрудников с 150 тыс. рублей до 120 тыс. рублей для городов-миллионников (для Москвы, с учетом высокого уровня зарплат, требование останется прежним — 150 тыс. руб.) и с 100 тыс. рублей до 70 тыс. рублей для других населенных пунктов. При этом, указанный размер зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту работы, но и с работой по совместительству (в совокупности), если вторая компания тоже аккредитована.

Возраст от 22 до 50 лет вместо 22-44 лет, как было ранее.

Работа в аккредитованной IT-компании без требования о том, чтобы компания пользовалась налоговыми льготами.

Работа в аккредитованной IT-компании (компании могут меняться) не менее 5 лет с даты предоставления ипотеки, далее трудоустройство не проверяется.

При увольнении из аккредитованной компании необходимо трудоустроиться в течение 6 месяцев, вместо 3 месяцев, как требовалось раньше.

По мнению Минцифры, изменения сделают IT-ипотеку доступнее, а также позволят охватить более широкий круг специалистов. Сейчас банками уже одобрено 9 250 заявок, ипотечные кредиты получили 2 263 IT-сотрудника на общую сумму 20,5 млрд рублей. Недавно мы писали о том, что более 50% IT-специалистов, уехавших из России, хотят вернуться.