«Получается, что высшее руководство АвтоВАЗа идет на сознательный обман. Они собираются забрать нашу «Весту». Работники Lada Ижевск написали открытое письмо Путину

Слухи о том, что производства Lada Vesta перенесут из Ижевска в Тольятти, на главный конвейер АвтоВАЗа, ходят давно – еще до того, как Renault решила покинуть российский рынок. Но с уходом французов спекуляций на эту тему стало гораздо больше: сейчас, когда и главный конвейер не загружен, и Lada Ижевск простаивает, экономическая эффективность проекта кажется вдвойне сомнительной.





Согласно последним слухам, генеральный директор АвтоВАЗа официально объявит о переносе сборочной линии Vesta в Тольятти в начале августа, во время посещения Lada Ижевск, но работники предприятия решили действовать не дожидаясь официальных делегаций. Они написали открытое письмо на имя Путина, в котором описывают негативную ситуацию на заводе, рассказывают свою точку зрения на затею со сменой прописки Vesta и просят президента содействовать тому, чтобы недостающие комплектующие для сборки Vesta были найдены и производство автомобиля осталось на предприятии. Приводим письмо целиком.

Открытое письмо Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от коллектива Ижевского автомобильного завода



Уважаемый Владимир Владимирович!



Сегодня на Ижевском автозаводе складывается крайне негативная ситуация. Мы находимся в простое уже более 5 месяцев. Для выживания коллектива используется федеральная программа поддержки – временные работы. Высококвалифицированные специалисты красят стены, стригут траву, собирают мусор. Только за это платят вполне вменяемые деньги.



Запуститься автозавод не может из-за отсутствия комплектующих для выпуска LADA Vesta. На сегодняшний день российского в лучшем российском автомобиле – всего 40%. Все остальное привозилось из заграницы. Этот автомобиль выпускается с 2015 года, а уровень локализации так и остался, как на момент запуска. Мы считаем, что именно французские владельцы завода совершили фактически диверсию, и из-за этого конвейер не функционирует.



Вновь назначенный главой АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что вероятный вариант возобновления производства LADA Vesta – вторая половина 2023 года. К этому моменту будут найдены поставщики, которые заменят иностранных.



Но даже не это самое страшное. Мы готовы подождать и перебиться. Коллектив любит свой завод, в который было вложено столько сил и души! Даже молодежь не хочет пока увольняться. Это все потому, что наш Ижевский автозавод – лучшее автомобильное предприятие России!



Страшно вот что: на днях руководство АВТОВАЗа приняло решение осуществить перенос производства LADA Vesta на тольяттинскую площадку. Аргументация такова: в Ижевске конвейер работает с мощностью 30 автомобилей в час, это 120 тысяч LADA Vesta в год. По данным АВТОВАЗа, в следующем году российскому авторынку потребуется порядка 250 000 «Вест». Ижевск столько физически не может произвести, но сможет Тольятти. Именно у них есть мощности для выпуска 60 автомобилей LADA Vesta в час.



Но в самый «жирный» год для российского автомобильного рынка продавалось не более 130 000 «Вест». И стоил автомобиль 600 – 800 тысяч рублей. Сегодня у дилеров стоимость LADA Vesta достигает 1,5 – 1,8 млн рублей. При такой стоимости не может быть продано 250 000 «Вест» – у народа нет столько денег!



В качестве альтернативы, чтобы Ижевский автозавод «не загнулся», нам хотят предложить электрическую версию LADA Largus. Но сегодня в России нет инфраструктуры для электромобилей. Согласно статистике, в 2021 году в нашей стране купили чуть более 2 000 электрокаров. Самые популярные марки: Tesla, Porsche и Audi. Это премиальные марки, а «Ларгус» – семейный автомобиль бюджетного уровня, его покупают в регионах, где практически нет зарядок для электрических автомобилей.



Получается, что высшее руководство АВТОВАЗа идет на сознательный обман. Они собираются забрать нашу «Весту», вывезти оборудование, а нам оставить обещание производить электрический «Ларгус», который сегодня существует только на бумаге. Для того, чтобы этот запуск состоялся, необходимо 2-3 года напряженной работы. Плюс, исходя из статистики продаж электрокаров, рынок не сможет переварить более тысячи таких машин. А это значит, что коллектив Ижевского автозавода, который сегодня насчитывает около 3 000 человек, нужно будет сократить на 70%.



Уважаемый Владимир Владимирович! В 2010 году именно вы спасли наш Ижевский автозавод, не допустили банкротства и распродажи имущества и определили в качестве стратегического партнера АВТОВАЗ. Не дайте сегодня совершиться противоправным действиям, не допустите уничтожения лучшего автозавода России. Поручите руководству АВТОВАЗа максимально эффективно заняться поиском поставщиков для запуска производства LADA Vesta именно в Ижевске, где уже налажены все процессы производства и качества, а персонал умеет собирать лучшие российские автомобили!

Коллектив «ИжАвто»

Это письмо, фактически, подтверждает слухи и о переносе производства Vesta в Тольятти, и о переносе производства Largus в Ижевск. Правда, речь не о бензиновом, а электрическом Largus. Какое решение в итоге будет принято АвтоВАЗом, узнаем уже скоро: по данным «Газета.ru», финальные решения по загрузке производственных площадок предприятия будут приняты в августе-сентябре 2022 года после утверждения советом директоров.