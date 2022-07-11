Польский журналист Мацейчук объяснил, хотят ли шотландцы независимости от Великобритании

Все меньше шотландцев хотят выйти из состава Соединенного Королевства. Об этом заявил польский журналист Томаш Мацейчук.
Эксперт со ссылкой на общественные опросы отметил, что около 54% шотландцев не хотят независимости от Лондона. По его словам, граждане опасаются падения уровня жизни в случае такого развития ситуации.
«К удивлению количество шотландцев, желающих выйти из Великобритании, уменьшается. Все думали, что после первого провального референдума шотландцы соберутся и все-таки захотят выйти из этого Союза», – сказал Мацейчук в интервью изданию «Украина.ру».
Ранее шотландское правительство выступило против выделения средств из бюджета на оружие для Украины. По словам министра финансов Кейт Форбс, Лондон не должен воспринимать финансирование ВСУ за счет региональных бюджетов как прецедент, информировал телеканал RT.